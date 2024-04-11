Взятый в плен боец ВСУ рассказал о подготовке в Британии рядом с Солсбери

Спецназовец Вооруженных сил Украины (ВСУ), взятый в плен российскими силовиками, рассказал на камеру, что проходил специальную подготовку на военной базе в Великобритании, недалеко от города Солсбери. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Федеральную службу безопасности (ФСБ) страны.

«Мы приземлились где-то недалеко от города Солсбери, в получасе езды от него находится военная база. Насколько я знаю, она называлась «5 RIFLES», — рассказал пленный Евгений Горин.

По данным ФСБ, спецназовец был задержан в Херсонской области. Его взяли в плен при попытке высадиться на Тендровскую косу вместе с другими военными. В сообщении ведомства Горин указан как старший солдат 73-го морского центра сил специальных операций (ССО) ВСУ.

«Отучившись в Великобритании, мы вернулись на территорию Украины. Поехали на полигон 142-го учебного центра ССО в Бердичевский район Житомирской области для прохождения углубленной подготовки», — добавил военнопленный.

В пресс-службе ФСБ уточнили, что деятельность украинского ССО курируется подразделением специальной лодочной службы морской пехоты британского королевства (Special Boat Service, SBS). В российском ведомстве констатировали, что это «свидетельствует о непосредственной вовлеченности Британии в конфликт».

В декабре 2023 года похожую историю о прохождении обучения на территории Великобритании рассказывал пленный украинский матрос Руслан Нестерюк. В ролике солдат 38-й бригады морской пехоты ВСУ сообщал, что его учили стрельбе канадские военнослужащие на военной базе около Лидса.

Представители российских силовых ведомств в прошлом неоднократно сообщали о том, что в конфликте на Украине со стороны Киева участвуют иностранные военные. По их данным, солдаты выступают инструкторами, а иногда прибывают в украинские регионы неофициально, в статусе наемников.

Ранее в Британии назвали число подготовленных для ВСУ солдат.