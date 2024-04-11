Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Взятый в плен боец ВСУ рассказал о подготовке в Британии рядом с Солсбери

РИА: взятый в плен боец ВСУ проходил подготовку на базе под британским Солсбери

close
100%
Depositphotos

Спецназовец Вооруженных сил Украины (ВСУ), взятый в плен российскими силовиками, рассказал на камеру, что проходил специальную подготовку на военной базе в Великобритании, недалеко от города Солсбери. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Федеральную службу безопасности (ФСБ) страны.

«Мы приземлились где-то недалеко от города Солсбери, в получасе езды от него находится военная база. Насколько я знаю, она называлась «5 RIFLES», — рассказал пленный Евгений Горин.

По данным ФСБ, спецназовец был задержан в Херсонской области. Его взяли в плен при попытке высадиться на Тендровскую косу вместе с другими военными. В сообщении ведомства Горин указан как старший солдат 73-го морского центра сил специальных операций (ССО) ВСУ.

«Отучившись в Великобритании, мы вернулись на территорию Украины. Поехали на полигон 142-го учебного центра ССО в Бердичевский район Житомирской области для прохождения углубленной подготовки», — добавил военнопленный.

В пресс-службе ФСБ уточнили, что деятельность украинского ССО курируется подразделением специальной лодочной службы морской пехоты британского королевства (Special Boat Service, SBS). В российском ведомстве констатировали, что это «свидетельствует о непосредственной вовлеченности Британии в конфликт».

В декабре 2023 года похожую историю о прохождении обучения на территории Великобритании рассказывал пленный украинский матрос Руслан Нестерюк. В ролике солдат 38-й бригады морской пехоты ВСУ сообщал, что его учили стрельбе канадские военнослужащие на военной базе около Лидса.

Представители российских силовых ведомств в прошлом неоднократно сообщали о том, что в конфликте на Украине со стороны Киева участвуют иностранные военные. По их данным, солдаты выступают инструкторами, а иногда прибывают в украинские регионы неофициально, в статусе наемников.

Ранее в Британии назвали число подготовленных для ВСУ солдат.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами