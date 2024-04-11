В Николаеве произошел взрыв

В городе Николаеве на Украине произошел взрыв. Об этом сообщает украинское издание «Общественные новости» («Суспільні новини»).

С 12:02 до 12:32 по мск в Николаевской области Украины звучала воздушная тревога.

До этого во Львовской, Ивано-Франковской и Волынской областях были зафиксированы прилеты ракет.

«В Харькове и области как минимум 10 ударов по критической инфраструктуре», — указывается в материале.

Согласно информации издания «Бабель», во Львовской области на город Стрый пришлось восемь ракетных ударов.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее подпольщик Лебедев сообщил, что в Херсоне в районе железнодорожного вокзала произошел взрыв.