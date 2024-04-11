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Литва передала Украине необходимое оборудование

Литва передала войскам Украины партию антидронов и генераторов

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Global Look Press

Литва передала Вооруженным силам Украины антидроны, электрогенераторы и складные кровати. Об этом сообщается на сайте министерства обороны балтийской республики.

В заявлении говорится, что помощь Литвы Украине носит постоянный и беспрерывный характер, передаваемое вооружение и техника восполняют военные потребности ВСУ.

По данным оборонного ведомства, в 2024 году Литва уже передала Украине артиллерийские снаряды калибра 155 мм, бронетранспортеры M577, зимнюю форму для военных, заряды для гранатометов Carl Gustaf, дистанционные взрыватели.

Суммарная помощь балтийской республики Киеву составляет около €1 млрд, в том числе €610 млн приходятся на военные нужды.

11 апреля президент Украины Владимир Зеленский прибыл с рабочим визитом в Литву для участия в саммите «Триморья» (также известный как «Инициатива трех морей») и подписания нового двустороннего соглашения по безопасности.

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.

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