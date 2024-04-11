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В ДНР росгвардейцы обнаружили схрон с оружием ВСУ

В ДНР росгвардейцы нашли и уничтожили тайник ВСУ с автоматами Калашникова

В Донецкой народной республике (ДНР) сотрудники Росгвардии нашли и ликвидировали тайник с оружием, оставленный украинскими военнослужащими при отступлении. Об этом сообщает пресс-служба ведомства в Telegram-канале.

«Спецназ Росгвардии обнаружил схрон с оружием», — указывается в публикации.

Согласно информации Росгвардии, в тайнике лежали автоматы автомат Калашникова образца 1974 года (АКС-74), противопехотные осколочные гранаты (РГН) с запалами и тротиловые шашки.

«Взрывоопасные предметы уничтожены на месте», — заключается в сообщении.

Незадолго до этого в УФСБ России заявили, что в ДНР был обнаружен заминированный схрон с иностранным вооружением, который украинские войска заготовили при отступлении. В схроне было девять автоматов Калашникова АК-74, АК-12, ручной противотанковый гранатомет (РПГ) RGW-90 израильского производства, два РПГ ASM L1A1 британского производства, два РПГ M136a1 американского производства и четыре РПГ RSV M4740 из Швеции.

Ранее в Мелитополе военная полиция обнаружила схрон с оружием и документами.

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