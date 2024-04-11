Ряд украинских регионов пострадал от ракетных ударов в ночь на 11 апреля

За минувшую ночь в Харькове, Львовской, Ивано-Франковской и Волынской областях Украины были зафиксированы повреждения. Об этом сообщает локальная газета «Бабель» в своем Telegram-канале.

«В Харькове и области как минимум 10 ударов по критической инфраструктуре», — указывается в материале.

Согласно информации издания, во Львовской области на город Стрый пришлось восемь ракетных ударов. Помимо того, взрывы раздавались в Ивано-Франковской и Волынской областях республики.

В ночь на 11 апреля на всей территории Украины объявили воздушную тревогу.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее на Украине заявили, что российская авиация стала сбрасывать бомб в 16 раз больше.