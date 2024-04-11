Во Львовской области Украины казарма попала под удар

По казарме на окраине Львова на Украине был нанесен удар. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на координатора Николаевского подполья Сергея Лебедева.

По словам Лебедева, под ракетный удар попал город Стрый во Львовской области.

«Известно, что прилетело пять ракет, одна из них в местную ТЭЦ, остальные, видимо, по скоплениям (солдат ВСУ. — «Газета.Ru»)», — поделился представитель подполья.

Отмечается, что удар был нанесен во время действия сигнала воздушной тревоги.

До этого бывший депутат Верховной рады Игорь Мосийчук и ряд украинских военных Telegram-каналов начали распространять видео с горящей Трипольской ТЭС в Киевской области.

Также пресс-служба украинского энергохолдинга ДТЭК сообщала, что две его теплоэлектростанции получили серьезные повреждения в результате прилетов. Наименования и места расположения станций компания не называла.

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