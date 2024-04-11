На Украине повреждены две теплоэлектростанции

Серьезные повреждения получили две теплоэлектростанции украинского энергохолдинга ДТЭК. Об этом компания сообщила в Telegram-канале.

Отмечается, что значительные повреждения получило оборудование станций. Где находятся эти ТЭЦ, не уточняется.

Утром 11 апреля на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Взрывы произошли в Одессе, Ровно, Харькове, а также в Ивано-Франковской, Киевской, Львовской областях и в подконтрольных Киеву территориях Запорожской области.

Некоторое время назад сообщалось, что в Киевской области Украины начался пожар на объекте критической инфраструктуры.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.