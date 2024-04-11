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В Киевской области начался пожар после взрывов

В Киевской области произошел пожар на объекте критической инфраструктуры

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Илья Питалев/РИА Новости

В Киевской области Украины, где ранее произошли взрывы, начался пожар на объекте критической инфраструктуры. Об этом сообщил глава областной администрации Руслан Кравченко на своей странице в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

По его словам, все оперативные службы прибыли на место ЧП. В настоящее время спасатели работают над ликвидацией пожара.

Кравченко не уточнил, о каком объекте идет речь. Он лишь сообщил, что воздушная тревога в регионе длилась более пяти часов.

В ночь на 11 апреля на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога.

В течение этого времени стало известно о взрывах в Одессе, Ровно, Харькове, а также в Ивано-Франковской, Киевской, Львовской областях и в подконтрольных Киеву территориях Запорожской области.

Позже глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов сообщил, что по объектам критической инфраструктуры города и области было нанесено по меньшей мере 10 ударов.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.

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