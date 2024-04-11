В Ивано-Франковской области Украины прозвучали взрывы

Взрывы раздались в Ивано-Франковской области на западе Украины. Об этом сообщает украинское издание «Общественное».

Подробностей нет. Местные власти пока не комментировали ситуацию.

В ночь на 11 апреля сообщалось о взрывах в Киевской и Львовской областях Украины.

Также взрывы были зафиксированы в Харькове. Позже глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов сообщил, что по объектам критической инфраструктуры города и области было нанесено по меньшей мере 10 ударов.

Накануне вечером и утром в Одессе произошли взрывы.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее на Украине заявили, что российская авиация стала сбрасывать бомб в 16 раз больше.