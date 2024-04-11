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Российские Су-34 уничтожили опорный пункт ВСУ бомбами с УМПК

Самолеты Су-34 нанесли удар авиабомбами с УМПК по опорному пункту ВСУ

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Владимир Астапкович/РИА «Новости»

Российские истребители-бомбардировщики Су-34 на Южно-Донецком направлении с помощью авиационных бомб с универсальными модулями планирования и коррекции (УМПК) уничтожили опорный пункт украинской армии. Об этом со ссылкой на министерство обороны России сообщает ТАСС.

По имеющейся информации, многофункциональные сверхзвуковые истребители-бомбардировщики Су-34 нанесли удар неуправляемыми авиационными бомбами ОДАБ-500 с УПМК по опорному пункту и живой силе украинских войск.

Бомбы с УМПК позволили российским самолетам, не входя в зону поражения противовоздушной обороны, нанести точные удары по противнику.

Экипажи СУ-34 получили подтверждение от разведчиков о поражении цели и благополучно возвратились на аэродром вылета.

До этого в Великобритании заявили, что «умные» российские бомбы России, являющиеся модифицированными боеприпасами советской эпохи, меняют ход боевых действий на Украине.

Ранее сообщалось, что Россия уничтожает дорогостоящие танки Abrams дешевыми дронами «Упырь».

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Операция на Украине
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