В Харькове произошли взрывы. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр города Игорь Терехов.

«В городе раздаются взрывы», — написал он.

Незадолго до этого власти Киевской области Украины сообщили о взрывах в регионе.

В настоящее время режим воздушной тревоги действует на всей территории страны.

Накануне вечером и утром в Одессе произошли взрывы.

9 апреля Военно-космические силы (ВКС) России ударили по Харьковскому авиаремонтному заводу с помощью фугасных авиационных бомб (ФАБ).

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее на Украине заявили, что российская авиация стала сбрасывать бомб в 16 раз больше.