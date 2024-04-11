На всей территории Украины объявили воздушную тревогу

На всей территории Украины объявлена воздушная тревога. Это следует из данных онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.

Накануне вечером и утром в Одессе произошли взрывы.

Утром 10 апреля координатор николаевского подполья Сергей Лебедев заявил, что российские войска ударили по санаторию «Очаков» в одноименном городе Николаевской области, в котором находились не менее 300 украинских военнослужащих.

До этого сообщалось, что российские войска нанесли мощный удар по железнодорожной станции Славянска, находящегося на подконтрольной Украине территории ДНР.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее на Украине заявили, что российская авиация стала сбрасывать бомб в 16 раз больше.