Зеленский упрекнул США в низких темпах передачи вооружений Украине

Президент Украины Владимир Зеленский подверг критике США из-за низких темпов передачи ВСУ истребителей F-16 и ракет ATACMS. Он сделал это в интервью медиахолдингу Axel Springer, куда входит газета Politico.

Глава государства раскритиковал отказ канцлера Германии Олафа Шольца предоставить Киеву крылатые ракеты Taurus, а также то, «как быстро Соединенные Штаты разрешают Вооруженным силам Украины использовать истребители F-16 и поставляемые американцами ракеты ATACMS».

Зеленский отметил, что всегда руководствуется логикой в своих действиях, словах и выводах. Он добавил, что не понимает логики, стоящей за тем, что, например, один из партнеров Киева обладает оружием, в котором украинская сторона нуждается сегодня.

По словам политика, он не понимает, почему они не хотят передать его Киеву.

До этого Зеленский говорил, что Вооруженные силы Украины будут неуклонно отступать, если США не направят Киеву необходимую ему военную помощь.

Ранее в ВСУ назвали F-16 неподходящими для Украины.