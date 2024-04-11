Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Зеленский упрекнул США в низких темпах передачи вооружений Украине

Politico: Зеленский подверг критике США за темпы передачи F-16 и ATACMS

close
100%
Valentyn Ogirenko/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский подверг критике США из-за низких темпов передачи ВСУ истребителей F-16 и ракет ATACMS. Он сделал это в интервью медиахолдингу Axel Springer, куда входит газета Politico.

Глава государства раскритиковал отказ канцлера Германии Олафа Шольца предоставить Киеву крылатые ракеты Taurus, а также то, «как быстро Соединенные Штаты разрешают Вооруженным силам Украины использовать истребители F-16 и поставляемые американцами ракеты ATACMS».

Зеленский отметил, что всегда руководствуется логикой в своих действиях, словах и выводах. Он добавил, что не понимает логики, стоящей за тем, что, например, один из партнеров Киева обладает оружием, в котором украинская сторона нуждается сегодня.

По словам политика, он не понимает, почему они не хотят передать его Киеву.

До этого Зеленский говорил, что Вооруженные силы Украины будут неуклонно отступать, если США не направят Киеву необходимую ему военную помощь.

Ранее в ВСУ назвали F-16 неподходящими для Украины.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами