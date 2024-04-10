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Британия будет принимать участие в учениях с Японией и США

Британия с 2025 года будет принимать участие в учениях с Японией и США

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Reuters

Великобритания с 2025 года будет принимать участие в совместных учениях Японии и США в Индо-Тихоокеанском регионе с 2025 года. Об этом сообщил глава минобороны Соединенного Королевства Грант Шэппс, передает ТАСС.

«Для всех, кто стремится подорвать основанный на правилах международный порядок, проведение совместных учений станет мощным сигналом о том, что расстояние — не помеха нашему сотрудничеству в сфере обороны, мы готовы ответить на любую угрозу в любой точке планеты», — заявил министр.

В мае прошлого года правительство Британии сообщило, что авианосная группа Соединенного Королевства осуществит второй после 2021 года поход в Индо-Тихоокеанский регион в 2025 году в целях «защиты мира и стабильности».

В конце марта 2024 года сообщалось, что члены оборонного альянса AUKUS (Великобритания, США и Австралия) намерены быстро расширить объединение за счет других западных союзников перед началом выборов в Соединенных Штатах и возможной победой экс-главы государства Дональда Трампа, а также избирательными процессами в Британии и Австралии.

Ранее Британия выступила против обучения ВСУ западными специалистами на территории Украины.

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