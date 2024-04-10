США назвали сроки размещения в Азии ракеты средней дальности

Министерство обороны США подтвердило планы о размещении в Азии ракет средней дальности до конца 2024 года в целях сдерживания Китая. С таким заявлением выступил командующий американскими сухопутными войсками на Тихом океане генерал Чарльз Флинн, чьи слова приводит японская газета Asahi.

«Мы <...> решили вскоре разместить ракеты», — заявил сотрудник Пентагона.

Согласно его информации, Соединенные Штаты пытаются отыскать способ противодействия модернизации ракетного потенциала КНР.

Подробные данные о типах вооружений, конкретных сроках размещения и планируемых местах базирования военный не раскрыл. Предполагается, что речь идет о ракетном комплексе Typhon, который позволяет запускать крылатые ракеты Tomahawk и зенитные ракеты SM-6.

Ранее в МИД РФ прокомментировали планы США по размещению ракет в Европе и Азии.