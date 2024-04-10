Трое сыновей лидера ХАМАС погибли при ударе в Газе

Трое сыновей главы политбюро правящего в секторе Газа палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании погибли в результате израильского удара по Газе. Об этом сообщил телеканал Al Jazeera.

«Трое сыновей и несколько внуков главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании погибли при израильском обстреле Газы», — говорится в сообщении.

Дополнительно сообщается, что нападение произошло в лагере беженцев Шати, к северо-западу от города Газа.

До этого сообщалось, что палестинская группировка ХАМАС отказывается освободить 40 заложников в рамках предлагаемого соглашения о перемирии с Израилем.

ХАМАС заявил, что для выполнения условий соглашения ему придется освободить израильских военнослужащих мужского пола, поскольку у него в заложниках нет 40 живых пожилых людей, женщин и женщин-солдат.

Ранее Израиль заявил об уничтожении 80% батальонов ХАМАС.