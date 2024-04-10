В Чехии производитель оружия отчитался о рекордных продажах

Выручка чешского производителя оружия Czechoslovak Group (CSG) в 2023 году выросла на 71% и достигла €1,7 млрд. Об этом говорится в финансовом отчете компании.

Чистая прибыль CSG за 2023 год достигла €210 млн — это на 49% больше, чем в 2022 году, сообщили в компании.

«Таким образом, за плечами CSG еще один рекордный год, за который компания значительно выросла по всем ключевым показателям», — рассказал финансовый директор холдинга Зденек Юрак.

До этого генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг призвал страны НАТО срочно поставить Украине системы ПВО и боеприпасы. По его словам, ситуация на поле боя становится все более сложной для Украины.

Столтенберг утверждает, что поставки вооружения для украинской армии должны стать не добровольными, а обязательными, что будет обсуждаться на саммите НАТО в США в июле этого года.

Ранее в Германии предложили новую схему поставок оружия Украине.