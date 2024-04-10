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Washington Post сообщила, что Иран близок к созданию ядерной бомбы

WP: запасов обогащенного урана у Ирана хватит на три атомные бомбы

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Shutterstock

Иран максимально близок к созданию собственного ядерного оружия, считают в Соединенных Штатах. Об этом пишет газета Washington Post (WP) со ссылкой на чиновников и некие секретные документы.

Как рассказали WP источники, у Ирана хватает обогащенного урана на создание порядка трех атомных бомб в течение нескольких дней или недель. А ядерную боеголовку Тегеран сможет изготовить в течение двух с лишним лет.

По словам анонимных сотрудников МАГАТЭ и участников разведсообществ США и ЕС, пока Иран не двигается в направлении создания ядерного оружия и даже старается разбавлять количество имеющегося запаса обогащенного урана, чтобы не конфликтовать с Западом. Однако производство урана продолжает расти.

Прозрачность у этого процесса для международного сообщества, при этом, отсутствует. WP пишет, что причина тому — расторжение ядерной сделки с Ираном в 2018 году. Из-за этого у МАГАТЭ сильно уменьшились возможности по наблюдению за ядерной деятельностью Тегерана, и агентство не сможет в краткие сроки обнаружить внезапный скачок активности в вопросе создания ядерного оружия.

10 апреля газета The Sun сообщила, что Израиль на любые атаки Ирана ответит ударом по иранским ядерным объектам. Отмечается, что в Иране их несколько, включая электростанции, урановые рудники и исследовательские реакторы. Нападение на один из них может означать беспрецедентную эскалацию конфликта на Ближнем Востоке.

Ранее в МИД РФ назвали провальным прошедший без РФ и Ирана саммит по ядерной энергетике.

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