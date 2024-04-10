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В Крыму назвали суть нового плана контрнаступления ВСУ

Крымский общественник назвал террор сутью нового плана контрнаступления ВСУ

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Alex Babenko/AP

Суть нового плана контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ), анонсированного президентом Владимиром Зеленским, заключается в организации террористических атак против России, заявил сопредседатель Ассамблеи славянских народов Крыма Роман Чегринец. Об этом пишет РИА Новости.

«Сутью плана так называемого контрнаступления от Зеленского является организация террористических атак на Российскую Федерацию, и здесь мы должны быть к этому готовы», — сказал Чегринец.

Он объяснил, что именно поэтому российская армия в последнее время активно наносит превентивные удары по энергетической инфраструктуре и военным объектам Украины.

По словам общественника, Зеленский все чаще прибегает к террористическим методам, поскольку ВСУ не имеют успеха на фронте, несут огромные потери и отступают.

10 апреля украинский лидер анонсировал новое контрнаступление ВСУ и пообещал, что оно будет успешнее предыдущего. Однако для этого нужны поставки военной техники со стороны западных союзников, отметил Зеленский.

Ранее политолог объяснил, зачем Зеленский заговорил о новом контрнаступлении.

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