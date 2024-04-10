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Корреспондент заявил, что дрон ВСУ преследовал раненых российских журналистов

«Вести Луганск»: ВСУ пытались добить с помощью дрона раненых журналистов

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Кадр из видео/Минобороны РФ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) с помощью дрона преследовали пострадавших в результате обстрела сотрудников съемочной группы луганского филиала ВГТРК. Об этом сообщили в Telegram-канале «Вести Луганск».

«Корреспондент Артем Юндас получил контузию», — говорится в сообщении. Сам же корреспондент заявил, что когда группа начала уезжать на машине эвакуации, за ними полетел FPV-дрон. Юндас считает, что БПЛА мог выстрелить и попасть в их автомобиль, поскольку в нем появилась «дырка», которой до этого не было.

До этого газета «Известия» сообщала, что под обстрел со стороны ВСУ попала съемочная группа ВГТРК. По информации источника, инцидент произошел в районе города Кременной в Луганской народной республике.

Позже сообщалось, что оператор и корреспондент луганского филиала ВГТРК попали под огонь ствольной артиллерии ВСУ, по ним выпустили три снаряда. Ранение получил оператор Денис Шум, его госпитализируют в Луганск.

Ранее губернатор Белгородской области сообщил об обстреле со стороны ВСУ.

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