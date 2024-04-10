Огонь по российским журналистам в ЛНР велся из ствольной артиллерии

Оператор и корреспондент луганского филиала ВГТРК попали под огонь ствольной артиллерии ВСУ, по ним выпустили три снаряда. Об этом сообщает Telegram-канал «Вести Луганск», ссылаясь на корреспондента.

«По словам корреспондента нашей съемочной группы, попавшей сегодня под обстрел, украинские боевики использовали ствольную артиллерию», — говорится в сообщении.

Авторы поста добавили, что всего по журналистам выпустили три снаряда. Оператора ранил осколок одного из них.

До этого газета «Известия» сообщала, что под обстрел со стороны ВСУ попала съемочная группа ВГТРК. По информации источника, инцидент произошел в районе города Кременной в Луганской народной республике.

Позднее ГТРК «Луганск» подтвердили информацию о том, что их съемочная группа попала под обстрел. Раненого оператора луганского филиала ВГТРК Дениса Шума госпитализируют в Луганск.

Ранее под минометный обстрел ВСУ попал поселок Климово Брянской области.