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Минобороны сообщило об улучшении положения ВС России на Авдеевском направлении

МО: ВС РФ улучшили положение на Авдеевском направлении, ВСУ потеряли 395 бойцов

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Виталий Аньков/РИА Новости

Вооруженные силы России улучшили тактическое положение на поле боя на Авдеевском направлении, украинские войска лишились на указанном направлении до 395 бойцов. Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны Российской Федерации в своем Telegram-канале.

«Подразделения группировки войск «Центр» активными действиями улучшили тактическое положение», — указывается в отчете.

Согласно информации ведомства, российская армия успешно отразила 11 контратак штурмовых групп Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районах сел Первомайское, Водяное, Новобахмутовка, Уманское и Бердычи в Донецкой народной республике (ДНР).

«Противник потерял до 395 военнослужащих», — говорится в сводке.

Помимо того, украинская армия лишилась трех боевых бронированных машин, шести автомобилей, одной гаубицы «Мста-Б» и одной самоходной артиллерийской установки «Гвоздика».

До этого Минобороны сообщило об улучшении позиций ВС России на Купянском направлении.

Ранее сообщалось, что российские военные продолжают уничтожать опорные пункты ВСУ под Авдеевкой.

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Операция на Украине
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