Новое контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) будет успешнее предыдущего. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, слова которого передает издание Politico.

По его словам, попытка украинской армии наступать летом 2023 года была не совсем успешной. Украинский лидер отметил, что во время прошлого контрнаступления российские войска знали, где собирались атаковать ВСУ. Зеленский пообещал, что следующая попытка контрнаступления ВС Украины «должна дать какие-то результаты». Кроме того, он призвал западные страны «не отступать от своих обязательств по военным усилиям».

10 апреля Зеленский заявил, что России удалось «деформировать информационное поле мира» и американские граждане фактически выполняют работу Москвы в СМИ Соединенных Штатов.

В этот же день президент Украины сказал, что канцлер ФРГ Олаф Шольц отказывается поставлять дальнобойные ракеты Taurus Киеву из-за якобы ядерных угроз со стороны России.

Ранее Зеленский заявил, что у Украины есть план нового контрнаступления.