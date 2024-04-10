Пентагон назвал сумму выплат SpaceX за поставку Starlink на Украину

Пентагон заплатил более 20 млн долларов компании Илона Маска SpaceX за поставку терминалов Starlink Вооруженным силам Украины (ВСУ). Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на представителя Пентагона.

«Сумма в 23 млн долларов ничтожна по сравнению с сотнями млн долларов, которые корпорация Маска Space Exploration Technologies Corp. выиграла, став ключевым партнером по запуску некоторых из наиболее чувствительных спутников национальной безопасности США», — говорится в материале агентства.

Контракт на поставку ВСУ терминалов Starlink заключили в июне 2023 года. Соглашение истекает в мае 2024 года, и неизвестно, будет ли оно продлено.

В конце марта агентство Bloomberg писало, что терминалы Starlink можно незаконно купить на черном рынке во многих частях мира, где они официально не продаются или не работают.

16 марта стало известно, что SpaceX занимается созданием сети из сотен спутников-шпионов по секретному контракту с Национальным разведывательным управлением (NRO) США. Стоимость подписанного в 2021 году контракта составляет $1,8 млрд.

Ранее в Пентагоне признали, что на месте России не хотели бы вступления Украины в НАТО.