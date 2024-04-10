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Украинский дрон атаковал село Вознесеновка Белгородской области

Гладков заявил об атаке дрона ВСУ на село Вознесеновка Белгородской области

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РИА Новости

В селе Вознесеновка Шебекинского городского округа Белгородской области зафиксирована атака украинского дрона-камикадзе. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Село Вознесеновка <...> подверглось атаке ВСУ с помощью дрона-камикадзе», — указывается в публикации.

Согласно информации главы региона, в результате падения беспилотного летательного аппарата (БПЛА) с последующей детонацией пострадавших нет, но поврежден фасад коммерческого объекта и две легковые машины.

«На месте работают оперативные службы», — подытожил он.

Накануне Гладков заявлял, что украинский дрон атаковал село Графовка в Краснояружском районе Белгородской области, в результате чего в населенном пункте был поврежден объект инфраструктуры. Он уточнил, что во время атаки со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) никто из местных жителей не пострадал.

Позднее губернатор доложил, что дроны-камикадзе ВСУ атаковали автобус и микроавтобус в Белгородской области.

«Газета.Ru» выпустила репортаж о том, как живут и работают жители Белгорода в условиях постоянных ракетных обстрелов.

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