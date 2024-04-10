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Российские военные уничтожили образец американского наземного беспилотника MUTT

Mash заявил об уничтожении «эксклюзивной» роботизированной машины MUTT ВСУ

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Телеграм-канал «Mash»

Российские военные уничтожили американскую беспилотную наземную машину Multi-Utility Tactical Transport (MUTT) на Артемовском направлении. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

Канал опубликовал видео, на котором российский дрон влетает в машину и взрывается. По данным Mash, БПЛА атаковал «эксклюзивную американскую роботизированную машину-носильщика» MUTT. Вооруженным силам Украины ее передали для испытаний в зоне конфликта.

MUTT разработан General Dynamics Land Systems (GDLS). На портале Army Technology говорится, что этот робот предназначен для разведки, наблюдения, обнаружения целей, а также для поражения пехоты в любой оперативной обстановке. Он может работать в дистанционном и в полуавтономном режимах.

Беспилотник MUTT прошел испытания корпуса морской пехоты США в июле 2016 года.

До этого в Минобороны РФ заявили, что расчет ПТРК уничтожил четыре микроавтобуса с пехотой ВСУ на правом берегу Днепра.

Ранее сообщалось, что Россия уничтожает дорогостоящие танки Abrams дешевыми дронами «Упырь».

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