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В Запорожской области задержали агента СБУ

В Запорожье задержали готовившую теракт против российских военных агента СБУ

В Запорожской области сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) задержали агента Службы безопасности Украины (СБУ). Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Задержали жительницу региона, содействовавшую преступникам в подготовке террористического акта в отношении российских военнослужащих. Координировали деятельность пособницы террористов и снабдили ее взрывчатыми веществами сотрудники СБУ», — говорится в сообщении.

9 апреля ФСБ задержала мужчину, который призывал к насилию по отношению к россиянам и выкрикивал антироссийские лозунги в форме призывов к экстремизму в Республике Крым.

До этого сотрудники УФСБ и МВД по Донецкой народной республике (ДНР) и Росгвардия провели фильтрационно-проверочные мероприятия в Мариуполе.

8 апреля сотрудники ФСБ задержали пятерых людей, которых подозревают в мошенничестве на 7 млрд рублей с целью финансирования вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ранее ФСБ сообщила о задержании россиянина за финансирование ВСУ.

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