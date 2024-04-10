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Подполье заявило об ударе российских войск по расположению ВСУ в Очакове

Подпольщик Лебедев: ВС РФ ударили по расположению ВСУ в Очакове c 300 боевиками

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Станислав Красильников/РИА Новости

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев заявил РИА Новости, что российские войска ударили по санаторию «Очаков» в одноименном городе Николаевской области, в котором находились не менее 300 украинских военнослужащих.

«Как сообщает очаковское сопротивление, прилетело в санаторий «Очаков», в нем находилось не менее трехсот бандеровцев», — утверждает он.

По его словам, итоги этого удара «указать сложно». Лебедев заявляет, что рядом с санаторием находится военный госпиталь, и все это на территории побережья, «куда мирному населению вход запрещен уже два года».

В ночью на 10 апреля ТАСС сообщал, что российские войска нанесли мощный удар по железнодорожной станции Славянска, находящегося на подконтрольной Украине территории ДНР.

По данным источника агентства, украинские войска использовали станцию как перевалочную базу. По его информации, в момент удара на станции могли находиться до 400 украинских военнослужащих.

Ранее сообщалось, что расчеты «Градов» уничтожили группу пехоты ВСУ.

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