Польский наемник Михаил Липски с позывным Липтон, который два года воевал в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ), рассказал о проблемах армии этой страны. Его слова приводит Defence24.

По словам военного, командование в ВСУ не отличается гибкостью мышления и способностью принимать ответственные решения об отступлении.

Липски рассказал, что после Артемовска (Бахмута) их перебросили в Клещеевку, которую они обороняли полтора месяца. Их сменили военные из 3-й штурмовой бригады, которые удерживали населенный пункт один день.

Он также рассказал о подготовке мобилизованных граждан на Украине, которых отправляют на фронт через месяц. По его словам, некоторые из украинцев не знали, что на винтовке есть прицел.

9 апреля в Службе внешней разведки (СВР) сообщили, что США намерены отправить на Украину несколько сотен «головорезов», завербованных в американских тюрьмах. Ожидается, что «первая партия головорезов» появится в зоне боевых действий летом 2024 года. При этом она будет состоять из осужденных представителей колумбийских и мексиканских наркокартелей, уточняется в материале.

4 апреля американский наемник на Украине заявил, что армия России доминирует на поле боя в зоне проведения специальной военной операции (СВО), так как у украинских войск не хватает боеприпасов.

Ранее бывшего норвежского депутата, воевавшую за ВСУ, объявили в розыск.