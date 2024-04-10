Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Журналисты узнали о подготовке Израиля к ударам по ядерным объектам Ирана

Sun: Израиль ответит на атаки Ирана ударом по ядерным объектам

close
100%
Shutterstock

Израиль на любые атаки Ирана ответит ударом по иранским ядерным объектам. Об этом сообщает газета The Sun со ссылкой на представителя западных служб.

В материале издания отмечается, что в Иране находятся несколько ядерных объектов, включая электростанции, урановые рудники и исследовательские реакторы. Нападение на один из них может означать беспрецедентную эскалацию конфликта на Ближнем Востоке.

По данным саудовского издания Elaph News, которое ссылается на представителя западных служб безопасности, Израиль может нанести удары по целям на территории Ирана, включая ядерные объекты, если Тегеран ответит атакой на израильский удар по иранскому консульству в Дамаске.

По словам источника Elaph News, в последние дни Израиль проводит секретные учения военно-воздушных сил, в частности истребителей различных типов и беспилотников дальнего действия.

До этого израильские военные заявили, что совершили удар по инфраструктуре сирийской армии, потому что, по их данным, она использовалась боевиками ливанской шиитской группировки «Хезболла».

1 апреля Израиль нанес воздушный удар по консульству Ирана в Дамаске, в результате чего здание было полностью разрушено. Россия призвала международное сообщество осудить атаку, подчеркнув, что в противном случае в следующий раз удару может подвергнуться дипведомство иного государства.

8 апреля посол Ирана в РФ Казем Джалали заявил, что Тегеран не хочет расширять зону войны, но оставляет за собой право ответить на удар Израиля по иранскому консульству в Сирии.

Ранее «Хезболла» атаковала израильские позиции у Голанских высот.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами