Журналисты узнали о подготовке Израиля к ударам по ядерным объектам Ирана

Израиль на любые атаки Ирана ответит ударом по иранским ядерным объектам. Об этом сообщает газета The Sun со ссылкой на представителя западных служб.

В материале издания отмечается, что в Иране находятся несколько ядерных объектов, включая электростанции, урановые рудники и исследовательские реакторы. Нападение на один из них может означать беспрецедентную эскалацию конфликта на Ближнем Востоке.

По данным саудовского издания Elaph News, которое ссылается на представителя западных служб безопасности, Израиль может нанести удары по целям на территории Ирана, включая ядерные объекты, если Тегеран ответит атакой на израильский удар по иранскому консульству в Дамаске.

По словам источника Elaph News, в последние дни Израиль проводит секретные учения военно-воздушных сил, в частности истребителей различных типов и беспилотников дальнего действия.

До этого израильские военные заявили, что совершили удар по инфраструктуре сирийской армии, потому что, по их данным, она использовалась боевиками ливанской шиитской группировки «Хезболла».

1 апреля Израиль нанес воздушный удар по консульству Ирана в Дамаске, в результате чего здание было полностью разрушено. Россия призвала международное сообщество осудить атаку, подчеркнув, что в противном случае в следующий раз удару может подвергнуться дипведомство иного государства.

8 апреля посол Ирана в РФ Казем Джалали заявил, что Тегеран не хочет расширять зону войны, но оставляет за собой право ответить на удар Израиля по иранскому консульству в Сирии.

Ранее «Хезболла» атаковала израильские позиции у Голанских высот.