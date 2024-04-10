Расчеты «Градов» уничтожили группу пехоты ВСУ

Расчеты реактивных систем залпового огня (РСЗО) БМ-21 «Град» Тульского гвардейского соединения ВДВ из состава Южной группировки войск на Северском направлении уничтожили группу пехоты ВСУ. Об этом сообщает пресс-службы Минобороны.

В ведомстве отметили, что в ходе проведения воздушной разведки выявили участки местности с большим скоплением личного состава противника.

После проведения корректировки, боевые расчеты артиллеристов нанесли удары по живой силе противника осколочно-фугасными неуправляемыми реактивными ракетами», — говорится в сообщении.

До этого российские артиллеристы Южной группировки войск нанесли удары по месту скопления солдат Вооруженных сил Украины на Артемовском направлении.

10 апреля источники в силовых структурах РФ сообщили, что украинские военные сбрасывают с беспилотников стеклянные колбы с отравляющим веществом.

По оценке экспертов, это может быть белый фосфор или адамсит. Оба вещества способны поражать легкие и замедлять частоты сердечных сокращений.

Ранее ОТРК «Искандер» одним ударом уничтожил более 30 гаубиц ВСУ.