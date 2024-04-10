Израиль ожидает атаку от Ирана после Рамадана

Власти Израиля заявили, что Иран готовится нанести удар после 12 апреля. Об этом сообщило издание The Times of Israel.

При этом отмечается, что Иран, несмотря на гибель генерала Мохаммада Резы Захеди в Дамаске, не собирается совершать атаку до окончания праздника Рамадан. В Израиле считают, что Иран нанесет удар по военной инфраструктуре с разных направлений.

До этого премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на встрече с новобранцами для службы в Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) пообещал полностью ликвидировать батальоны ХАМАС, в том числе в Рафахе на юге сектора Газа. По его словам, израильская сторона завершает ликвидацию батальонов ХАМАС. Нетаньяху утверждает, что «в мире нет силы, которая нас остановит».

Израильский премьер подчеркнул, что у ЦАХАЛ есть три главные задачи: вернуть похищенных, ликвидировать ХАМАС и сделать так, чтобы Газа не представляла угрозы для Израиля. Четвертой целью он назвал необходимость победы над «осью зла» Ирана, частью которой является ХАМАС.

Ранее Нетаньяху обвинил Запад в потере совести.