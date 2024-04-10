Расчет ПТРК уничтожил четыре микроавтобуса с пехотой ВСУ на правом берегу Днепра

Российский ПТРК «Фагот» военной группировки «Днепр» уничтожил четыре микроавтобуса с пехотой Вооруженных сил Украины (ВСУ) на правом берегу реки Днепр в Херсонской области. Это помешало противнику осуществить ротацию, уточнили в министерстве обороны Российской Федерации, пишет ТАСС.

«Разведчики группировки войск «Днепр» зафиксировали движение в окопах на передней линии на правом берегу реки, контролируемом ВСУ, которые готовились к ротации», — рассказали военные об обнаружение врага. После чего решили его ликвидировать.

Экипаж оперативно переместился на позицию для стрельбы и выпустил управляемые ракеты по указанным целям. Противник потерял свой личный состав и четыре транспортных средства, уточнили представители группировки «Днепр».

До этого российские военные поразили дронами-камикадзе опорный пункт ВСУ в районе Работино. Как уточнили в Минобороны, автономные беспилотники 42-й гвардейской дивизии российской группировки войск «Днепр» успешно атаковали опорный пункт Вооруженных сил Украины в районе Работино Запорожской области с помощью FPV-дронов, уничтожив не менее восьми украинских военных.

Ранее группировка «Днепр» уничтожила до 35 человек личного состава ВСУ.