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ВСУ закрыли выезд из Часова Яра для гражданского населения

В ДНР заявили, что ВСУ закрыли выезд из Часова Яра для гражданского населения

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Sofiia Gatilova/Reuters

Советник главы ДНР Игорь Кимаковский заявил, что Вооруженные силы Украины перекрыли выезд из города Часов Яр для тех, кто еще остается в городе. Об этом он сообщил ТАСС.

«Есть подтвержденная информация о том, что вооруженные формирования Украины перекрыли выезды из города Часова Яра для гражданского населения. Эвакуация оттуда более невозможна», — сообщил Кимаковский.

По его словам, ВСУ возвели в городе оборонительные сооружения в жилых домах и частном секторе.

До этого сообщалось, что Вооруженным силам Украины грозит риск прорыва фронта после сдачи Авдеевки из-за многочисленных ошибок военного руководства.

В статье говорится, что к потере Авдеевки также привело и применение ВС РФ модернизированных и оснащенных навигационной системой авиабомб, от которых у Украины нет защиты. Geopolitika.news обращает внимание и на «крайне тяжелую ситуацию» для ВСУ в районе города Часов Яр. Обозреватель сомневается, что украинские войска смогут удержать город под своим контролем, если российские военные начнут применять авиабомбы.

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.

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