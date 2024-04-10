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В Пентагоне заявили о желании иметь деконфликтные каналы связи с Россией по космосу

Генерал Уайтинг: хотелось бы иметь деконфликтные каналы связи США с Россией

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Алексей Филиппов/РИА Новости

Глава Космического командования министерства обороны США генерал Стивен Уайтинг заявил, что хотел бы иметь деконфликтные каналы связи с Россией. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Уайтинга, для космических держав возможность обмена информацией по вопросам безопасности имеет крайне важное значение. Генерал отметил, что сейчас у него нет никаких контактов с Москвой, но он был бы рад делиться информацией о безопасности.

В связи с этим, глава Космического командования Пентагона хотел бы иметь рабочие деконфликтные каналы с Москвой.

Уайтинг также отметил, что США, России и Китаю для того, чтобы избежать конфликтов в космическом пространстве, следует укреплять взаимное доверие.

До этого сообщалось, что в США могут запретить определенные продукты и услуги «Лаборатории Касперского».

10 апреля сообщалось, что в США одобрили сделку по продаже Украине оборудования для зенитных комплексов.

Ранее сообщалось, что Байден продлил действие введенных против России санкций.

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