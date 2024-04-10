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В США одобрили сделку по продаже Украине оборудования для зенитных комплексов

В США одобрили сделку по продаже Украине оборудования для ЗРК HAWK Phase III

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missilery.info

В США одобрили сделку по продаже Украине комплектов для обслуживания зенитных ракетных комплексов HAWK Phase III. Об этом со ссылкой на входящее в состав Пентагона агентство по сотрудничеству в области безопасности сообщает РИА Новости.

Сумма сделки составит около $138 млн.

В американском военном ведомстве заявили, что поставка этого вооружения не приведет к коренным изменениям военного баланса в регионе и не снизит оборонные возможности самих Соединенных Штатов. Обоснованием поставки стала «чрезвычайная ситуация, которая требует немедленной продажи украинскому правительству вышеуказанных оборонных товаров и услуг в интересах нацбезопасности США».

6 апреля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украине уже через месяц может не хватить ракет для систем противовоздушной обороны (ПВО) при высокой интенсивности обстрелов. По его словам, Украине уже сейчас приходится выбирать, какой объект будет защищен от воздушных атак.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что страны содружества изучат возможности предоставить Украине больше систем ПВО.

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