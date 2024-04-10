В подконтрольном Киеву Запорожье произошел взрыв

Во время объявленной ночной воздушной тревоги в городе Запорожье, подконтрольном Киеву, произошел взрыв. Об этом информирует агентство РБК-Украина.

Подробности инцидента не приводятся, местные власти воздерживаются от комментариев.

За несколько часов до этого сообщили, что в Одесской области поврежден инфраструктурный объект.

Накануне стало известно, что российские военные уничтожили ЗРК IRIS-T недалеко от Одессы.

9 апреля координатор николаевского подполья Сергей Лебедев со ссылкой на товарищей из Одесской области сообщил, что недалеко от административного центра региона зафиксировали прилет. Как рассказали местные жители, снаряд упал в районе населенного пункта Авангард — именно здесь располагаются украинские системы ПВО.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее в Белгороде кот заслонил хозяйку от осколков.