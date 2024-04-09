В Одесской области поврежден инфраструктурный объект

Инфраструктурный объект в Одесской области Украины получил повреждения во время проведения воздушной тревоги. Об этом сообщает Telegram-канал Сил обороны юга Украины.

«Произошло попадание по открытой территории инфраструктурного объекта, что привело к повреждению административных и технических помещений», — говорится в сообщении.

В течение дня в Одесской области несколько раз объявляли предупреждение об угрозе с воздуха, украинские СМИ сообщали о нескольких взрывах.

Накануне стало известно, что российские военные уничтожили ЗРК IRIS-T недалеко от Одессы.

9 апреля координатор николаевского подполья Сергей Лебедев со ссылкой на товарищей из Одесской области сообщил, что недалеко от административного центра региона зафиксировали прилет. Как рассказали местные жители, снаряд упал в районе населенного пункта Авангард — именно здесь располагаются украинские системы ПВО.

Позже появилась информация о том, что вблизи военного аэродрома в городе Одессе наблюдается столб дыма. Сергей Лебедев не исключил, что ВС РФ поразили объект после уничтожения местных средств противовоздушной обороны.

Ранее одесситу удалось избежать вручения повестки, засыпав военкомов вопросами.