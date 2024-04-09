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В силовых структурах РФ заявили о применении ВСУ химического оружия в районе Клещеевки

ТАСС: ВСУ применили химическое оружие в районе Клещеевки

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US Army/Global Look Press

Украинская армия около Клещеевки на территории Донецкой народной республики применила химическое оружие. Об этом со ссылкой на российские силовые структуры сообщает ТАСС.

По словам собеседника агентства, в районе Клещеевки зафиксирован факт применения химического оружия со стороны Вооруженных сил Украины. Возможно украинскими войсками был использован отравляющий газ адамсит. При взрыве это вещество образует облако светло-желтого или зеленого цвета.

Адамсит, являясь раздражающим газом, поражает верхние дыхательные пути. Кроме того, его применение приводит к замедление частоты сердечных сокращений, повышению давления и внезапной остановке дыхания.

До этого сообщалось, что полицейские в Белгородской области получили приказ носить с собой комплекты химической защиты.

25 марта было опубликовано интервью с постпредом России при ОЗХО Владимиром Тарабриным, заявившим, что Украина может устроить провокацию с использованием химического оружия.

Ранее ученый раскрыл опасность боевого яда, который хотели применить в Запорожье.

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