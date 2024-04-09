В подполье заявили о возможном поражении аэродрома в Одессе

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев заявил, что военный аэродром, предположительно, поражен в Одессе на юге Украины, оттуда наблюдается столб дыма. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Лебедева, аэродром расположен на улице 25-й Чапаевской дивизии.

«Ну раз средства противовоздушной обороны (ПВО) (скорее всего) убрали, можно и по ангарам пройтись», — рассказал он.

До этого Лебедев заявил, что российские войска поразили аэродром Долгинцево, расположенный в Днепропетровской области Украины.

В ночь на 8 апреля экипажи российских фронтовых истребителей-бомбардировщиков Су-34 нанесли удар по командному пункту и живой силе украинских войск на Южно-Донецком направлении. Как рассказали в министерстве обороны РФ, военнослужащие страны поразили заданные цели при помощи фугасных авиационных бомб калибра 500 кг.

7 апреля координатор николаевского подполья заявил, что Вооруженные силы РФ уничтожили несколько топливных хранилищ в городе Харькове. Более того, под удар попали склады и ангары к востоку от местного аэропорта. При этом Сергей Лебедев обратил внимание, что украинские средства противовоздушной обороны (ПВО) никак не среагировали на атаку.

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.