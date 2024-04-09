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Рогов призвал ввести санкции против Украины из-за атак на Запорожскую АЭС

Рогов призвал ввести санкции против Украины из-за ударов ВСУ по Запорожской АЭС

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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Россия должна ввести санкции против Украины из-за ударов по Запорожской АЭС. Такое мнение высказал глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, пишет РИА Новости.

Он подчеркнул, что необходимо выстроить архитектуру ядерной безопасности с тем же Китаем и другими государствами.

«Должны последовать четкие расследования атак на Запорожскую АЭС и введение против Украины коллективных санкций: торговых, экономических, политических», — сказал он.

По его словам, рассчитывать на объективную реакцию международных организаций, таких как Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ), не стоит из-за их предвзятости.

До этого генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси на пресс-конференции после встречи с министром энергетики Румынии Себастьяном Бурдужей заявил, что ситуация на Запорожской АЭС (ЗАЭС) стабилизировалась, но эксперты агентства еще оценивают произошедшее.

Ранее сообщалось, что украинский дрон атаковал Запорожскую АЭС после проезда представителей МАГАТЭ.

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