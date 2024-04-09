Российские войска взяли село Первомайское в ДНР

Российские войска взяли под свой контроль село Первомайское, расположенное в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом заявил советник главы региона Ян Гагин, передает РИА Новости.

По его словам, бойцы Вооруженных сил РФ уже водрузили флаг страны на территории населенного пункта. В то же время он подчеркнул, что данные события свидетельствуют о «динамичности продвижения» российских войск на поле боя.

«Да, действительно освободили [село Первомайское]», — сказал Гагин в ответ на соответствующий вопрос.

9 апреля министерство обороны РФ сообщило, что за минувшие сутки украинские войска потеряли более 480 солдат на Донецком направлении. Как рассказали в ведомстве, подразделения группировки войск «Юг» заняли более выгодные позиции на этом участке фронта и нанесли огневое поражение живой силе четырех бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Более того, российские бойцы вывели из строя семь украинских автомобилей и одну самоходную артиллерийскую установку (САУ) Krab. Также отряды ВСУ лишились противотанковой пушки «Рапира» и иной техники.

Ранее в Харьковской области рассказали, сколько населенных пунктов в регионе находятся под контролем ВС РФ.