В США заявили о помощи Британии в создании оборонной продукции Украины

Оборонные компании из Великобритании помогают Украине разрабатывать собственную оборонную продукцию. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, пишет ТАСС.

«Есть крупные британские оборонные компании, которые открывают офисы и продолжают работать совместно с нашими украинскими друзьями, помогая Украине разрабатывать собственную оборонную продукцию», — сказал он.

До этого по итогам министерской встречи НАТО в Брюсселе на фоне дискуссий о дальнейшей поддержке Киева Блинкен заявил, что Украина на пути к финансовой и военной самостоятельности.

Незадолго до этого он сообщал, что Украина станет членом НАТО, июльский саммит Североатлантического альянса поможет «навести мост» ко вступлению страны в военно-политический блок. Соответствующее заявление Блинкен сделал в Брюсселе на полях заседания Совета Украина – НАТО.

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