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Американский ВПК получит большую часть из нового пакета помощи Украине

Шеф Пентагона Остин: ВПК США получит $50 млрд из пакета помощи Киеву в $60 млрд

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Depositphotos

Военно-промышленный комплекс (ВПК) США получит $50 млрд из нового пакета помощи Украине объемом около $60 млрд. Об этом заявил министр обороны Соединенных Штатов Ллойд Остин, сообщает РИА Новости.

«Порядка 50 миллиардов долларов из этого запроса потекут через нашу промышленную базу, создадут хорошие рабочие места для американцев в тридцати штатах», — сказал он.

Шеф Пентагона также отметил, что выделение средств Киеву значительно больше отвечает интересам национальной безопасности и мощностям промышленной базы США, чем чего-либо иного.

До этого спикер палаты представителей Соединенных штатов Майк Джонсон заявил, что законопроект по выделению помощи Украине будет рассмотрен после пасхальных каникул, которые заканчиваются 9 апреля, анонсировав «важные нововведения».

Речь идет в том числе о предоставлении Киеву кредита, а также конфискации замороженных суверенных активов России, находящихся в США, для использования против Москвы.

Позже украинский президент Владимир Зеленский сказал, что без финансовой и оборонной поддержки конгресса США, который должен утвердить стратегию о помощи Киеву, Украине будет тяжело остаться независимым государством.

Ранее в США заявили, что у них нет заначки с деньгами для Украины.

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