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Британский аналитик назвал новую задачу российской армии на Украине

Британский аналитик Меркурис: ВС РФ задались целью лишить ВСУ артиллерии

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Roman Chop/AP

Вооруженные силы РФ поставили перед собой цель лишить украинскую армию артиллерийских орудий, считает британский аналитик Александр Меркурис. Об этом он сообщил на своем YouTube-канале.

«Уничтожив воздушные силы и системы ПВО Украины, россияне теперь, похоже, сосредоточились на уничтожении артиллерии ВСУ», — отметил эксперт.

По словам Меркуриса, российские войска могут выполнить новую задачу, если будут активно использовать беспилотники. После того как на нескольких частях фронта Вооруженные силы Украины потеряли укрепленные позиции, им приходится размещать артиллерию на открытой местности, делая ее беззащитной перед российскими боевыми дронами, пояснил эксперт.

До этого Меркурис заявил, что в случае появления войск какой-либо западной страны на территории Украины Россия «в первый же день» нанесет по ним удар. У французских или британских военных не будет возможности «спокойно передвигаться» по Украине, убежден британский аналитик.

Ранее издание Geopolitika сообщило, что ВСУ грозит масштабный прорыв фронта из-за просчетов руководства.

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Операция на Украине
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