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В Белгородской области сбили два украинских дрона

Минобороны доложило о ликвидации двух беспилотников ВСУ в Белгородской области

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Украинские войска совершили попытку нанести удар по территории Белгородской области с применением двух беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Российской Федерации в Telegram-канале.

«Около 16:00 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку», — указывается в отчете.

Согласно информации ведомства, нейтрализовать атаку удалось при помощи дежурных средств противовоздушной обороны (ПВО) России.

Дополнительные подробности о произошедшем пока не уточняются.

Незадолго до этого Минобороны РФ сообщало, что расчетом зенитного ракетного комплекса (ЗРК) «Тор-М2» группировки прикрытия государственной границы России во время несения боевого дежурства на приграничных территориях Белгородской области были уничтожены украинские разведывательные беспилотники. Кроме дронов, ЗРК «Тор-М2» успешно сбивает вражеские ракеты и реактивные снаряды систем залпового огня.

Ранее Минобороны докладывало о сбитом дроне над Белгородской области.

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