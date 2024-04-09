США намерены отправить на Украину несколько сотен «головорезов», завербованных в американских тюрьмах. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заявление пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) РФ.

Ожидается, что «первая партия головорезов» появится в зоне боевых действий летом 2024 года. При этом она будет состоять из осужденных представителей колумбийских и мексиканских наркокартелей, уточняется в материале.

«В случае согласия на «командировку» им обещается полная амнистия в расчете на то, что они никогда не вернутся назад», — подчеркнули в пресс-бюро СВР РФ.

При этом, если пилотный проект пополнения рядов Вооруженных сил Украины (ВСУ) латиноамериканскими заключенными окажется успешным, он будет продолжен и расширен. В российской службе отметили, что в таком случае на поле боя будут отправлены преступники из ряда других государств со сложной криминогенной обстановкой.

9 апреля член конгресса США Марджори Тейлор Грин заявила, что некоторые из ее коллег хотят отправить американские войска на Украину. Однако законодатель не стала уточнять, от кого именно слышала подобные предложения.

Ранее американский наемник ВСУ рассказал о гегемонии российских войск на поле боя.