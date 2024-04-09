Спецназ Росгвардии ударил по складу топлива ВСУ с помощью нового беспилотника «Скат 350М». Об этом сообщили в пресс-службе концерна «Калашников», занимающегося производством этих аппаратов.

«С помощью БЛА спецназ Росгвардии обнаружил склад ГСМ ВСУ и передал координаты цели вышестоящему командованию. В итоге ВКС России уничтожили топливную базу противника в его глубоком тылу», — говорится в пресс-релизе.

На приложенных к публикации кадрах видно, как российская авиация поражает точным ударом движущийся украинский топливный состав.

До этого подпольщик Сергей Лебедев заявил об ударе ВС РФ по хранищам топлива в Харькове.

Лебедев заявил, что в результате серии ударов по Харькову были также поражены склады и ангары к востоку от городского аэропорта.

Также он сообщил о том, что система ПВО Харькова в этот раз не реагировала на серию ударов ВС РФ по территории города.

Ранее сообщалось, что Россия уничтожает дорогостоящие танки Abrams дешевыми дронами «Упырь».