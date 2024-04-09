Экс-советник Пентагона предрек украинской нации исчезновение

Нежелание США вступать в переговоры с Россией по украинскому конфликту обрекает население Украины на исчезновение. Такое мнение выразил бывший советник Пентагона и полковник в отставке Дуглас Макгрегор в статье для American Conservative.

Отказ от переговоров означает еще больше бессмысленных потерь в украинской армии, когда «мощное российское летнее наступление наконец положит конец войне на условиях Москвы», считает Макгрегор.

По его словам, провал Вашингтона в украинском конфликте нарушил стратегическое равновесие в Европе в пользу России. Это произошло из-за того, что администрация президента Джо Байдена и конгресс США сильно недооценили российские технологии, в частности, гиперзвуковые ракеты, а также производственную мощь России и умение ее армии воевать, отметил полковник.

До этого Макгрегор заявил, что армия России имеет все возможности для того, чтобы дойти до Западной Украины. По его мнению, такой сценарий возможен в случае, если западные союзники Украины не пойдут на дипломатическое урегулирование конфликта.

Ранее сообщалось, что Белый дом близок к решению о поставках баллистических ракет Украине.