Вооруженным силам (ВС) России удается продвигаться вперед и брать под свой контроль новые территории в ходе специальной военной операции (СВО) на Украине за счет применения планирующих авиационных бомб. С таким заявлением выступил генерал-майор бундесвера Германии Кристиан Фройдинг на YouTube-канале министерства обороны ФРГ

«Российская авиация стала усиленно использовать так называемые планирующие бомбы», — утверждает военный, возглавляющий спецштаб по вопросам Украины.

По его оценке, для борьбы с такими авиабомбами тяжело найти системы противовоздушной обороны (ПВО).

«Это внесло свой вклад в то, что российской армии удалось взять под контроль новые территории», — полагает генерал-майор.

Сотрудник оборонного ведомства также высоко оценил работу российских беспилотников, применяемых для ликвидации позиций и боевой техники Вооруженных сил Украины.

Незадолго до этого ВКС России ударили авиабомбами по Харьковскому авиаремонтному заводу.

Ранее в США оценили эффективность российских Су-34 и авиабомб.